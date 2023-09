Produktionsflaute im Maschinenbau

Frankfurt am Main. Fehlende Neuaufträge lassen die Produktion der deutschen Maschinenbauindustrie auch längerfristig schrumpfen. Der Branchenverband VDMA erwartet nun auch für das Jahr 2024 einen realen Produktionsrückgang von zwei Prozent, wie er am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Für das laufende Jahr hält der Verband an seiner Prognose fest, die einen Rückgang um ebenfalls zwei Prozent vorsieht. Die Schwächephase der Weltwirtschaft sei in Dauer und Intensität nicht einschätzbar, erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers laut einer Mitteilung. Im In- und Ausland fehlten die Impulse für eine kräftige Belebung des Geschäfts. (dpa/jW)