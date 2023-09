Spielwarenhersteller Haba insolvent

Bad Rodach. Der oberfränkische Spielwarenhersteller Haba Sales GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Coburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bad Rodach am Dienstag mit. In der angespannten wirtschaftlichen Situation sei dies für das Unternehmen die einzige Möglichkeit, aus der Misere herauszufinden, hieß es seitens eines Haba-Sprechers. (dpa/jW)