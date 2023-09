Neue U-Boote für Marine

Kiel. Der Bau von sechs neuen U-Booten für die deutsche und norwegische Marine hat am Dienstag in Kiel begonnen. Am offiziellen Produktionsstart des Unternehmens Thyssen-Krupp Marine Systems nahmen am Dienstag Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein norwegischer Amtskollege Bjørn Arild Gram und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teil. Es sollen vier Boote für Norwegen und zwei für Deutschland gebaut werden. Der Auftrag ist der bislang größte in der Unternehmensgeschichte und Teil eines gemeinsamen Beschaffungsprogramms; die Auslieferung ist zwischen 2029 und 2034 geplant. (dpa/AFP/jW)