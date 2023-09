WTO warnt vor Zerfall der Weltwirtschaft

Genf. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat in ihrem Jahresbericht vor einem drohenden Zerfall der Weltwirtschaft in Blöcke gewarnt. »Die ersten Anzeichen einer Fragmentierung des Welthandels drohen Wachstum und Entwicklung zu verlangsamen«, erklärte die Organisation am Dienstag. Die WTO-Experten sprechen sich in dem Bericht für eine »Reglobalisierung« aus, um dem vorzubeugen. Seit der Coronakrise und stärker noch seit dem Ukraine-Krieg ist immer wieder von einer möglichen »Deglobalisierung« die Rede. Mehrere Jahrzehnte lang habe die Zunahme des Welthandels das globale Wirtschaftswachstum übertroffen, sagte WTO-Chefökonom Ralph Ossa der Nachrichtenagentur AFP. Aber dieser Trend »stoppte mit der globalen Finanzkrise von 2008 bis 2009«. Seitdem stagniere der Welthandel mehr oder weniger. (AFP/jW)