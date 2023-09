Adler Group verkauft rund 700 Wohnungen

Düsseldorf. Die angeschlagene Adler Group trennt sich von einem weiteren Immobilienpaket. Offiziell, um den milliardenschweren Schuldenberg abzubauen. Die Tochter Adler Real Estate habe das »Wasserstadt«-Vermietungsportfolio in Berlin, das rund 700 Wohnungen umfasse, an einen Investor verkauft, teilte Adler am Montag mit. Beim Verkaufspreis musste Adler einen Abschlag hinnehmen – er liege rund 0,7 Prozent unterhalb der Bewertung des Portfolios zum 30. Juni 2023. Insgesamt fließe der Adler Group aus der Transaktion ein Nettoerlös von rund 130 Millionen Euro zu. (Reuters/jW)