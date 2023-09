China gegen britische Spionagevorwürfe

Beijing. China hat britische Vorwürfe zu einem möglichen Spionagefall im Parlament des Vereinigten Königreichs zurückgewiesen. Der Vorwurf, China betreibe Spionageaktivitäten gegen Großbritannien, sei ohne Grundlage, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, am Montag in Beijing. »Wir fordern Großbritannien auf, damit aufzuhören, falsche Informationen, politische Manipulation und böswillige Verleumdungen gegen China zu verbreiten«, erklärte sie weiter. Die britische Polizei hatte einen mutmaßlichen chinesischen Spion festgenommen, der für den wissenschaftlichen Dienst des britischen Parlaments gearbeitet und Zugang zu einflussreichen Politikern hatte. Laut Sunday Times wurde ein weiterer Mann in diesem Zusammenhang festgenommen, Scotland Yard bestätigt beide Festnahmen. (dpa/jW)