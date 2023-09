Lettland registriert vermehrt Grenzübertritte

Riga. Lettland registriert eine wachsende Zahl von Einreisen ohne gültige Papiere aus dem Nachbarland Belarus. Nach Angaben der Grenzbehördeversuchten in den vergangenen drei Tagen 472 Menschen die EU-Außengrenze zu überqueren. Allein am Sonntag seien 246 Versuche unterbunden worden – so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden, teilten die Behörden des EU- und NATO-Landes am Montag in Riga mit. Zur Unterstützung Lettlands will Litauen laut Agentur BNS bis zu 20 Grenzbeamte entsenden. Lettland und Litauen beschuldigen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Schutzsuchende an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszuüben. Die Abschirmung der Grenzen wurde daher bereits verstärkt. (dpa/jW)