Libyen: 150 Tote nach Überschwemmungen

Bengasi. Im Osten Libyens sind bei heftigen Überschwemmungen infolge von Sturmtief »Daniel« mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Opfer gab es in der Küstenstadt Derna, der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, sagten Behördenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Sturmtief sorgte zudem für »erhebliche Sachschäden«. (AFP/jW)