Ost-West-Lohnlücke weiterhin groß

Berlin. Die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland besteht gut drei Jahrzehnte nach dem Anschluss der DDR an die BRD weiter. Rund 71 Prozent der ostdeutschen Fachkräfte verdienen nach wie vor weniger als Fachkräfte in Westdeutschland, wie die RND-Zeitungen am Wochenende berichteten. 38 Prozent von ihnen bekämen sogar weniger als ungelernte Beschäftigte im Westen. Besonders in Großbetrieben näherten sich demnach die Löhne in den vergangenen Jahren kaum an. Der Abstand zwischen Ost- und Westlöhnen verringerte sich dem Bericht zufolge von 2000 bis 2022 gerade einmal um 47 Euro. Im Jahr 2000 betrug er demnach 642 Euro, Ende 2022 noch 595 Euro. In Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten habe sich der Abstand zwischen Ost und West in diesem Zeitraum sogar um 161 Euro erhöht. (AFP/jW)