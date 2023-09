WTO warnt vor Spaltung im Welthandel

Berlin. Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, warnt vor negativen Folgen einer Abkehr vom angeblich »freien Welthandel«. Zunächst würden die Konsequenzen mit der Rückkehr von Industrieaktivitäten in einigen Ländern vielleicht nicht so offensichtlich sein. »Aber mit der Zeit wird man es mit dem Verlust des Wettbewerbs, mit höheren Preisen und Kosten spüren«, wurde die WTO-Chefin am Sonntag bei dpa zitiert. Nach Jahrzehnten mit wachsendem Welthandel und Globalisierung zeichnet sich aktuell eine Gegenbewegung ab. Grund dafür seien »geopolitischen Spannungen« zwischen den USA und China sowie der Ukraine-Krieg. (dpa/jW)