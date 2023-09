Südafrika: Inkatha-Gründer gestorben

Johannesburg. Der Gründer der Inkatha Freedom Party (IFP), Mangosuthu Buthelezi, ist tot. Er starb am Sonnabend im Alter von 95 Jahren, wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mitteilte. Buthelezi war eine wichtige Führungsfigur für die Bevölkerungsgruppe der Zulu in Südafrika. Während der Apartheid war er Regierungschef des pseudoautonomen Homelands Kwazulu. Die Rivalität zur Freiheitsbewegung ANC führte in den Jahren des Übergangs zur Demokratie zu tödlicher Gewalt und Tausenden Todesopfern. (AFP/jW)