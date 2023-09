Sudan: Tote nach Angriff in Khartum

Khartum. Bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee sind am Sonntag morgen in Sudans Hauptstadt Khartum mindestens 40 Menschen getötet worden. Dutzende Verletzte seien in ein nahes Krankenhaus eingeliefert worden. Dieses habe an alle Mediziner im Umkreis appelliert, bei der Behandlung der »zunehmenden Zahl an Verletzten« zu helfen. Im Sudan liefern sich seit Mitte April die Armee von Präsident Abdel Fattah Al-Burhan und die »Schnellen Eingreiftruppen« (RSF) seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo einen Machtkampf, bei dem nach vorsichtigen Schätzungen bisher 7.500 Menschen ums Leben kamen. (AFP/jW)