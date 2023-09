Wegner bleibt CDU-Chef in Berlin

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bleibt CDU-Vorsitzender in der Hauptstadt. Für den 50jährigen, der keinen Gegenkandidaten hatte, stimmten am Sonnabend bei einem Parteitag im Bezirk Neukölln 249 Delegierte bei zehn Neinstimmen und vier Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von 94,7 Prozent. Wegner ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar dieses Jahres führte er die CDU nach mehr als zwei Jahrzehnten Opposition wieder an die Macht. (dpa/jW)