Michael Mäde-Murray gestorben

Berlin. Michael Mäde-Murray ist tot. Der Lyriker und Dramaturg starb am Freitag nach schwerer Krankheit 61jährig in Berlin. Geboren 1962 in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz), studierte Mäde-Murray Filmwissenschaften und Dramaturgie an der HFF Potsdam, arbeitete danach als künstlerischer Leiter sowie als Kaufmann in verschiedenen Medienunternehmen. Von 2007 bis 2020 leitete er die Ladengalerie der jungen Welt in Berlin-Mitte und entwickelte sie mit politischen Veranstaltungen, Buchpremieren und Konzerten zu einem Zentrum innerlinker Debatte und Kultur, das weit über die Grenzen der Hauptstadt hinausstrahlte. Eine Werkauswahl mit einhundert seiner Gedichte erschien 2020 im Verlag Wiljo Heinen. Ein Nachruf folgt. (jW)