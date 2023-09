Seidenstraße: Meloni informiert China über Ausstieg

Rom. Die extrem rechte italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Medienberichten zufolge ihrem chinesischen Amtskollegen Li Qiang den Rückzug aus Chinas Seidenstraßenprojekt angekündigt. Dies habe sie ihm an Rande des G20-Gipfels in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi mitgeteilt, berichtete die Tageszeitung Corriere della Sera am Sonntag. Als Ersatz dafür solle ein strategisches Abkommen mit China wiederbelebt werden, das auf die Förderung der Wirtschaftszusammenarbeit abziele und 2004 unterzeichnet worden war. Diese Entscheidung sei angeblich nicht von den USA diktiert worden, hieß es im Bericht. (Reuters/jW)