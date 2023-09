Blockade von Bergkarabach beendet

Stepanakert. Die Behörden in der armenischen Enklave Bergkarabach in Aserbaidschan haben am Sonnabend humanitären Hilfslieferungen aus von Baku kontrolliertem Gebiet zugestimmt. Auch will Aserbaidschan die Benutzung der »Latschin-Korridor« genannten Straßenverbindung zwischen Bergkarabach und Armenien freigeben. Das berichtete die Agentur Reuters am Sonntag. Damit würden humanitäre Transporte aus Russland und vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in die wochenlang unter Blockade stehende Region wieder möglich, in der zuletzt auch Lebensmittel knapp geworden waren. (Reuters/jW)