Bahnunternehmen mit Millionenstrafe

Aberdeen. Das Bahnunternehmen Network Rail muss nach einem tödlichen Zugunglück eine Millionenstrafe zahlen. Wie PA am Freitag meldete, wurde nun eine Strafe in Höhe von 6,7 Millionen Pfund Sterling (etwa 7,8 Millionen Euro) verhängt. Im August 2020 starben drei Menschen, als ein Zug nahe Stonehaven an der schottischen Ostküste nach heftigen Regenfällen entgleiste. Network Rail hatte die Lokführer nicht darauf hingewiesen, das Tempo angesichts des schlechten Wetters zu reduzieren. (dpa/jW)