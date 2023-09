Frankreich steigert Industrieproduktion

Paris. Frankreichs Industrieproduktion hat zugelegt. Wie die französische Statistikbehörde ­INSEE am Freitag mitteilte, nahm sie im Juli im Monatsvergleich um 0,8 Prozent zu. Demnach lag der Anstieg im Jahresvergleich sogar bei 1,5 Prozent. Die Automobilindustrie steigerte sich im Juli überdeutlich mit plus 2,8 Prozent. In energieintensiven Branchen ging die Produktion laut INSEE zurück. (AFP/jW)