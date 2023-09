Spanien: Anzeige gegen Fußballfunktionär

Madrid. Die spanische Fußballspielerin Jennifer Hermoso hat formell Strafanzeige gegen Verbandspräsident Luis Rubiales erstattet. Dieser Schritt sei Voraussetzung für eine Fortsetzung der Ermittlungen, hieß es am Mittwoch aus dem Büro der Staatsanwaltschaft. Rubiales wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Er hatte nach dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft im Finale der Frauen-WM in Sydney am 20. August den Kopf von Hermoso mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Der Verbandschefs ist mittlerweile suspendiert.(AFP/jW)