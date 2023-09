Kritik an Portal für trans Jugendliche

Berlin. Das Berliner Bündnis »What the fuck?!« wirft dem Infoportal für trans Jugendliche

»keinmaedchen.de« vor, gezielt Falschinformationen zu verbreiten. Dies sei das Ergebnis einer monatelangen investigativen Recherche, teilte das Bündnis am Montag mit. Demnach erwecke das Portal den Anschein einer Aufklärungsseite bzw. eines Unterstützungsangebotes, »tatsächlich verbirgt sich dahinter transfeindliche Ideologie und der strategische Einsatz von Desinformationen«, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Im Impressum der Internetseite steht demnach der Trägerverein Ehe Leben Familie e. V. mit Sitz in Magdeburg, der unter anderem auch hinter der Initiative »Demo für alle« steht. Diese setzt sich nach eigenen Angaben »seit 2014 bundesweit für eine Renaissance der Bedeutung und Schönheit von Ehe und Familie ein« und stellt sich »den Umerziehungsversuchen gut organisierter Lobbygruppen und Ideologen entgegen«. (jW)