Guatemala: Expräsident erneut verurteilt

Guatemala-Stadt. Guatemalas früherer Präsident Otto Pérez Molina ist erneut wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt worden, wie dpa am Donnerstag meldete. Nachdem er im Dezember bereits in einem anderen Korruptionsprozess zu 16 Jahren Haft verurteilt worden war, muss er nach dem Urteil von Mittwoch nun zusätzliche acht Jahre verbüßen. Der heute 72jährige Exgeneral regierte Guatemala zwischen 2012 und 2015 und hatte sich in dem jüngsten Gerichtsverfahren schuldig bekannt. (dpa/jW)