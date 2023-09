Westsahara: UN-Gesandter zu Besuch

New York. Der Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für die Westsahara, Staffan de Mistura, ist am Mittwoch abend zu einem Besuch in der Stadt Dakhla im von Marokko besetzten Teil der alten spanischen Kolonie eingetroffen. Wie die Webseite H 24 News am Donnerstag schrieb, sollte er dort mit Repräsentanten der Besatzungsmacht, aber auch Vertretern von Bürgerrechtsgruppen zusammentreffen. Der erste Besuch de Misturas in der besetzten Westsahara hatte am Montag in Laâyoune begonnen und war von Repressionen marokkanischer Einsatzkräfte gegen sahrauische Demonstranten begleitet. (jW)