Israel: Dokumente zu Krieg veröffentlicht

Tel Aviv. 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg hat das israelische Staatsarchiv am Donnerstag zahlreiche Dokumente zu den damaligen Geschehnissen erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Schriftstücke, Fotos, Audio- und Videoaufzeichnungen geben Aufschluss über Krisensitzungen der Regierung, die Kämpfe an den verschiedenen Fronten sowie Kontakte mit Kairo und Damaskus. Der Krieg hatte am 6. Oktober 1973 begonnen und dauerte 19 Tage. Ein Bündnis arabischer Staaten unter Führung Ägyptens und Syriens hatte Israel damals überraschend am höchsten jüdischen Feiertag angegriffen. (dpa/jW)