Verheerender Sturm in Brasilien

Porto Alegre. Schwere Unwetter im Süden von Brasilien haben mindestens 38 Todesopfer gefordert, wie dpa am Donnerstag morgen meldete. Allein in der Kleinstadt Muçum am Fluss Taquari sollen 14 Menschen ums Leben gekommen sein. Es gebe große Zerstörungen in der betroffenen Region, ganze Gemeinden stünden unter Wasser, sagte der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, der Mitteilung zufolge. Man müsse mit weiteren Toten rechnen. Zudem wurden erneute schwere Regenfälle für die kommenden Tage vorhergesagt. Im Juni waren in der Region bereits 16 Menschen bei Unwettern ums Leben gekommen. (dpa/jW)