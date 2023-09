Mehrere Soldaten in Pakistan getötet

Islamabad. In Pakistan haben islamistische Kämpfer zwei Posten der Armee im nördlichen Distrikt Chitral an der Grenze zu Afghanistan angegriffen. Bei dem mehrstündigen Gefecht seien mindestens vier Soldaten getötet und sechs weitere Soldaten verletzt worden. Wie das Militär am späten Mittwoch abend außerdem mitteilte, wurden zwölf Angreifer getötet. Seit Monaten kommt es in der Grenzregion vermehrt zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP), in Chitral waren die militanten Islamisten bisher allerdings noch kaum in Erscheinung getreten. (dpa/jW)