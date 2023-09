Angriff in Nordostsyrien zurückgeschlagen

Manbidsch. Von der Türkei unterstützte Söldner haben am Mittwoch die Ortschaft Al-Bugas bei Manbidsch im Nordosten Syriens angegriffen. Das meldete die Agentur ANF am Donnerstag. Demnach haben Einheiten der arabisch-kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) den Angriff zurückgeschlagen, wobei mehr als 15 Söldner getötet, etwa 30 verletzt und zwei Fahrzeuge zerstört worden seien. Eine große Menge an Waffen und Munition sei ebenfalls beschlagnahmt worden. Unter den Angreifern sollen sich laut ANF auch Kämpfer mit Erkennungszeichen des sogenannten Islamischen Staates befunden haben. (jW)