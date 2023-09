Russland verurteilt Uranmunition

Moskau. Russland hat die von den USA geplante Lieferung von Uranmunition an die Ukraine scharf verurteilt. Ihr Einsatz werde Krebs und anderen Erkrankungen Vorschub leisten, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag unter Berufung auf Erkenntnisse aus dem Krieg der NATO gegen Jugoslawien im Jahr 1999. Am Mittwoch hatte Washington parallel zum Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew ein neues Hilfspaket im Wert von umgerechnet rund 163 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt. Erstmals liefern die USA dabei auch Panzermunition aus abgereichertem Uran, die eine besonders hohe Durchschlagskraft besitzt. Sie ist für US-amerikanische »Abrams«-Panzer vorgesehen. Die USA sind nicht das erste Land, das solche Munition an Kiew liefert. Im Frühjahr hatte bereits Großbritannien Uranmunition in die Ukraine geschickt. (dpa/jW)