Berlin: 8. Mai 2025 als Feiertag

Berlin. Der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Befreiung vom Nazifaschismus soll in Berlin ein Feiertag sein. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) legte dem Senat am Dienstag eine Gesetzesinitiative zur Änderung des Berliner Feiertagsgesetzes vor. Danach soll der 8. Mai 2025 einmalig als Feiertag begangen werden. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. »Ein friedliches Zusammenleben der Völker ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit«, erklärte Spranger. »Dieses Bewusstsein soll im Jahr 2025 durch einen Feiertag besonders gewürdigt werden«, betonte sie. Die Bürgermeister sollen nun Stellung zu der Gesetzesvorlage nehmen. (AFP/jW)