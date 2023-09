Viele 25jährige leben bei den Eltern

Wiesbaden. In der BRD lebt mehr als ein Viertel der 25jährigen noch bei den Eltern. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, lebten im Jahr 2022 noch 27,3 Prozent in ihrem Kinderzimmer. Bei den 30jährigen lag der Anteil demnach bei 9,2 Prozent. Laut Behörde verlassen junge Menschen in der BRD ihr Elternhaus im Schnitt mit 23,9 Jahren. Während junge Frauen mit durchschnittlich 23 Jahren ausziehen, ziehen Söhne erst mit 24,5 Jahren aus. Auf EU-Ebene lag der Schnitt 2022 im Vergleich zur BRD insgesamt etwas niedriger bei 26,4 Jahren. (AFP/jW)