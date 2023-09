Rund drei Millionen Menschen »Reserve«

Wiesbaden. In der BRD leben rund drei Millionen Menschen, die sich eine Erwerbsarbeit wünschen, aber keine annehmen können. Diese Gruppe wird vom Statistischen Bundesamt »stille Reserve« genannt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, sind knapp 57 Prozent dieser Gruppe Frauen. Ein Drittel von ihnen gibt demnach an, aufgrund von Betreuungspflichten keine bezahlte Arbeit aufnehmen zu können. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus und der Arbeitskräfteerhebung der Behörde und betreffen Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren. (AFP/jW)