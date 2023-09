Paritätischer und FFF fordern Klimageld

Berlin. Der Paritätische Gesamtverband fordert zusammen mit der Klimaschutzorganisation Fridays for Future ein Klimageld, um Kosten von Klimaschutzmaßnahmen wie etwa CO2-Bepreisung aufzufangen. In einer gemeinsamen Erklärung kritisierten beide Organisationen am Dienstag, die Ampel wolle das von ihr angekündigte Klimageld auf die lange Bank schieben. Verbandschef Ulrich Schneider erklärte, sollte der CO2-Preis angehoben werden, das Klimageld aber ausbleiben, »wäre das aus sozial- und klimapolitischer Sicht fatal«. (AFP/jW)