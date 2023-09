Baerbock warnt Firmen vor China-Geschäft

Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock hat den Wirtschaftstag der Konferenz der Leiter von BRD-Auslandsvertretungen im Auswärtigen Amt in Berlin genutzt, um Unternehmen gemeinsam mit der Politik gegen China einzunorden. Es gelte, »gemeinsame gesellschaftliche Verwundbarkeiten zu reduzieren«, erklärte die Grünen-Politikerin laut dpa-Meldung am Dienstag. Demnach könne es nicht egal sein, wenn BRD-Unternehmen ihr Geschäft in China mit Konsequenzen für Standorte in der BRD ausweiteten, wenn dieses wegbreche. Es sei entscheidend, »dass wir ihre und unsere Risiken als Gesellschaft kennen und dass wir daran arbeiten, sie zu minimieren«, so Baerbock. (dpa/jW)