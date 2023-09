Brandenburg erhöht Druck auf »Schleuser«

Potsdam. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will den Druck auf »Schleusernetzwerke« erhöhen. Dafür soll die Landespolizei intensiv in der Grenzregion zu Polen eingesetzt werden, wie Stübgen ankündigte. »Die Polizeidirektionen Ost und Süd werden in Abstimmung mit der Bundespolizei teilstationäre und mobile Kontrollen in Grenznähe durchführen«, sagte er. Zusätzlich würden »operative Fahndungsgruppen zielgerichtete Einsätze« durchführen. Stübgen fordert seit Monaten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), an der polnischen Grenze stationäre Kontrollen zu ermöglichen. (dpa/jW)