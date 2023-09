Thüringer Landtagswahl am 1. September 2024

Erfurt. Die Thüringer sollen am 1. September 2024 über die neue Zusammensetzung des Landtags entscheiden. Den Termin legte am Dienstag die Landesregierung in Erfurt fest. Es handele sich dabei um den frühestmöglichen Wahltermin, sagte Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke). In Thüringen regiert eine Minderheitsregierung aus Linkspartei, SPD und Grünen, die de facto von der CDU toleriert wird. Planungen für eine anfänglich angestrebte vorgezogene Landtagswahl wurden seit 2021 nicht mehr verfolgt. Das Kabinett verständigte sich auch auf den Termin der Kommunalwahlen, die am 26. Mai 2024 stattfinden sollen. (dpa/jW)