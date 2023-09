Streiks bei Schlachthofkonzern Vion

Perleberg. Die Beschäftigten beim Schlachtriesen Vion streikten in der letzten Woche zweimal. Am Montag in Landshut, Vilshofen und Perleberg, am Donnerstag in den Schlachthöfen in Hilden, Buchloe, Crailsheim und Waldkraiburg. Sie fordern 15 Prozent, aber mindestens 400 Euro mehr pro Monat. Das Unternehmen bietet bisher lediglich 6,5 Prozent mehr Lohn – und möchte Teile davon auf schon gewährte, freiwillige Zuschläge aus den letzten zwei Jahren anrechnen, wie die NGG am Donnerstag erklärte. Nach NGG-Angaben verdienen deutlich über die Hälfte der rund 7.000 Beschäftigten bei dem niederländisch-deutschen Schlachthofunternehmen den gesetzlichen Mindestlohn oder nur knapp darüber. (jW)