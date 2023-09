Schlechte Aussichten für EU-Wirtschaft

Frankfurt am Main. Im Euro-Raum hat die Konjunkturstimmung zu Septemberbeginn wieder nachgelassen. Wie das Analyseinstitut Sentix am Montag mitteilte, ging der hauseigene Konjunkturindikator um 2,6 Punkte auf minus 21,5 Zähler zurück. Insbesondere die Bundesrepublik bleibe in einer Rezession, die »zunehmend an die Einbrüche nach der Finanzkrise 2008 oder an den ersten Lockdown 2020 erinnert«, hieß es von Sintex. In hohem Maße werde dadurch auch die Konjunktur der gesamten Euro-Zone belastet. In der Schweiz und den USA ergab sich für das Institut demnach ebenfalls ein verschlechterter Wert. (dpa/jW)