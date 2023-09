Iran reduziert Uranproduktion

Wien. Laut Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien hat Iran die Produktion von hochangereichertem Uran in den vergangenen Monaten zurückgefahren. Demnach lag der vollständige Vorrat nach Schätzungen im August bei rund 3795,5 Kilogramm – 949 Kilogramm weniger als noch im Mai. Dpa berichtete am Montag, Iran habe den Vorrat an auf 60 Prozent angereichertem Uran im vergangenen Quartal um 13,9 Kilogramm auf 121,6 Kilogramm erhöht. Laut AFP waren dies 7,5 Kilogramm mehr als noch im Mai. (dpa/AFP/jW)