EU bekräftigt Pläne für digitalen EU-Impfpass

Brüssel. Die EU-Kommission hat Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekräftigt. Dies sei Teil eines globalen digitalen Netzwerks für Gesundheitszertifizierung der WHO, das auf den digitalen EU-Impfnachweisen aus der Coronapandemie basiere, schrieben die Kommissare für Justiz, Didier Reynders, und Gesundheit, Stella Kyriakides, laut dpa-Meldung von Sonntag. In einem Schreiben an Peter Liese, CDU-Abgeordneter im EU-Parlament, erklärten sie weiter, die angestrebte Lösung werde sich dabei aber nicht nur auf die Impfungen gegen Covid-19 oder andere einzelne Krankheiten beschränken. Der CDU-Politiker Liese hält die Digitalisierung des Impfpasses für richtig. »Auch für potentielle andere Pandemien ist eine vorhandene Infrastruktur ein großer Vorteil, dann sind wir darauf vorbereitet.« (dpa/jW)