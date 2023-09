Indonesien vergibt »Goldene Visa«

Jakarta. Indonesien startet die in anderen Ländern bereits praktizierte, aber viel kritisierte Vergabe sogenannter goldener Visa. Der südostasiatische Inselstaat stellte am Sonntag ein Programm für langjährige Aufenthaltsgenehmigungen vor, die es im Gegenzug für Großinvestitionen geben soll. So könnten Unternehmer, die in Indonesien eine Firma im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar gründeten, ein Fünfjahresvisum bekommen, teilte das Justiz- und Menschenrechtsministerium mit. Privatpersonen könnten für ein Visum auch indonesische Staatsanleihen kaufen. Dafür müssen sie zwischen 350.000 und 700.000 US-Dollar auf den Tisch legen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Bei Ankunft in Indonesien sei es nicht mehr notwendig, Genehmigungen zu beantragen. (Reuters/jW)