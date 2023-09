Übergangspräsident verspricht Demokratie

Libreville. Nach dem Putsch in Gabun hat der neue Übergangspräsident versprochen, das Land zu mehr Demokratie zu führen. Die Suspendierung aller staatlichen Institutionen sei eine vorübergehende Maßnahme, sagte Brice Oligui Nguema in der Nacht zum Sonnabend im Staatsfernsehen. »Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen«, so Nguema. Konkrete Schritte nannte Nguema nicht. Sprecher Ulrich Manfoumbi verkündete am gleichen Tag, die Grenzen Gabuns seien mit sofortiger Wirkung wieder geöffnet. Die Entscheidung solle ein Zeichen setzen, dass die neue Regierung den »festen Willen« hätte, »unsere internationalen Verpflichtungen einzuhalten«. Die Militärs hatten nach dem Staatsstreich am 30. August zunächst alle Landes-, See- und Luftgrenzen geschlossen. (dpa/jW)