Tote Zivilisten nach Luftangriff im Sudan

Khartum. Bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee sind am Sonnabend in der Hauptstadt Khartum nach Angaben von Aktivisten mindestens 20 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch eine Frau und zwei Kinder, erklärte das sogenannte Widerstandskomitee in dem südlichen Viertel Kalakla, das angesichts der Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kämpfern Nothilfe in der Nachbarschaft organisiert. Im Sudan liefern sich seit Mitte April die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah Al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo einen Machtkampf mit bislang rund 5.000 Toten. (AFP/jW)