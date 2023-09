Ukrainische Armee durchbricht russische Linie

Saporischschja. Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben von Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj in der Region Saporischschja die erste und stärkste von mehreren russischen Verteidigungslinien durchbrochen. Die ukrainischen Truppen befänden sich jetzt zwischen der ersten und der zweiten Verteidigungslinie im Süden, sagte der Kommandeur der im Gebiet Saporischschja eingesetzten Truppen in einem Interview mit dem britischen Observer. Allein an der ersten Linie hätten die Russen 60 Prozent ihrer Ressourcen und Zeit aufgewendet, sagte er. (dpa/jW)