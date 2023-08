Annegret Hilse/REUTERS Ausbildung ukrainischer Soldaten am »Marder«-Schützenpanzer in Klietz (Sachsen-Anhalt) am 17. August

Die EU will sich den Krieg in der Ukraine noch deutlich mehr kosten lassen als bisher. Wie der US-Sender Radio Free Europe unter Berufung auf ein ihm vorliegendes Arbeitspapier des EU-Rats meldet, sollen sich die Außen- und Verteidigungsminister der EU in dieser Woche im spanischen Toledo darauf verständigen, die Waffen- und Finanzhilfen für die Ukraine ab 2024 auf jährlich fünf Milliarden Euro über die Dauer von zunächst fünf Jahren zu erhöhen. Diese Zahl habe der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell von seiner Behörde errechnen lassen.

Neue Waffen für Kiew

Der dem Ministertreffen vorliegende Entwurf begründet dies damit, dass die EU zugunsten Kiews vom Abbau von Lagerbeständen zur Neuproduktion von Waffen übergehen und dem Land moderne Systeme liefern müsse. Ziel sei es, »der Ukraine nachhaltig militärisch zu helfen, solange es notwendig ist«. Ende folglich offen; das Papier fordert die Mitgliedstaaten auf, in entsprechender Höhe Ausgaben in ihren nationalen Haushalten einzuplanen. Das Geld soll über die sogenannte Europäische Friedensfazilität zusammengebracht werden, einen Topf, in den die Mitgliedstaaten im Verhältnis ihrer Wirtschaftsleistungen einzahlen. Aktuell liegt den Ministern ein Entwurf für eine achte Tranche der »Militärhilfe« in Höhe von 500 Millionen Euro zur Genehmigung vor. Ausbauen will die EU auch die Mittel für die Ausbildung ukrainischer Militärs auf ihrem Gebiet.

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erstmals skizziert, wie er sich eine Verhandlungslösung um die Krim vorstellen könnte. In einem Fernsehinterview sagte er am Sonntag, wenn die ukrainischen Truppen deren Verwaltungsgrenze erreicht hätten, sei der Moment, auf Russland »Druck auszuüben, die Halbinsel zu demilitarisieren«. Den Krieg ins eigentliche Russland zu tragen, lehnte Selenskij in dem Interview ab: Wenn sie dies täte, würde die Ukraine die Unterstützung durch ihre westlichen Verbündeten verlieren und auf sich allein gestellt sein. Selenskij erklärte aber auch, die Ukraine sei zu einem langandauernden Krieg bereit, solange dieser keine Opfer auf eigener Seite fordere. Wie er sich das im einzelnen vorstellte – Krieg ohne eigene Verluste –, legte der Präsident nicht dar.

Ob Selenskijs Äußerung mehr ist als ein rhetorisches Eingehen auf die wachsende Besorgnis der westlichen Unterstützer über ausbleibende größere Erfolge der ukrainischen Sommeroffensive, muss sich zeigen. Immerhin wäre die Forderung nach einer »Demilitarisierung« der Krim – so unrealistisch sie aus jetziger Sicht auch ist, weil die Halbinsel für Russland gerade militärisch von überragender Bedeutung ist – das erste Eingeständnis, die politische Zugehörigkeit zu Russland zumindest kurzfristig nicht in Frage zu stellen. Auf russischer Seite gab es zunächst keine Kommentare zu Selenskijs Interview.

Schnell verschossen

Unterdessen hat die Ukraine die »Deokkupierung« des in wochenlangen Kämpfen völlig zerstörten Dorfes Robotine im Bezirk Saporischschja bestätigt. Russland flog in der Nacht zum Montag erneut Raketenangriffe auf militärische Ziele bei Kiew, Dnipro und in Kramatorsk. Die angerichteten Zerstörungen müssen – obwohl die ukrainischen Medien dazu nichts berichten – erheblich gewesen sein. Zumindest sprach der Selenskij-Berater Andrij Jermak in einem Post von einem »barbarischen Verbrechen gegen das ukrainische Volk, für das die gesamte russische Nation ohne Ausnahme zur Verantwortung gezogen« werden müsse. Die Sprecherin der Südgruppe des ukrainischen Militärs, Natalija Gumenjuk, beklagte sich öffentlich über die russische Perfidie, ferngelenkte Raketen auf Umwegen ins Ziel zu steuern, um die ukrainische Luftabwehr zu erschöpfen und auszumanövrieren – angesichts der in Gumenjuks Situation ungewöhnlichen Klage wohl mit Erfolg.

Unterdessen zitierte die New York Times US-Militärs mit der Aussage, die Ukraine verschieße die aus dem Westen gelieferte Munition schneller, als die NATO nachliefern könne. Dem Artikel vom Wochenende zufolge hat allein die ukrainische Seite seit Kriegsbeginn etwa zwei Millionen Granaten des schweren Kalibers 155 Millimeter verschossen; da die russische Armee der ukrainischen nach deren eigener Darstellung um ein Mehrfaches überlegen ist, dürfte die Zahl von zehn Millionen in diesem Krieg verschossenen schweren Granaten nicht übertrieben geschätzt sein.