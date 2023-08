Am Montag jährte sich der Todestag von Peter Hacks (1928–2003) zum 20. Mal. Zu diesem Anlass wurde in Berlin an der Fassade des Hauses Schönhauser Allee 129, in dessen fünfter Etage der Dichter von 1962 bis zu seinem Tod wohnte, eine vom Künstler Reinhard Jacob (l.) gestaltete kupferne Gedenktafel eingeweiht. Gut drei Dutzend Gäste kamen, man bot Hacks-Lyrik und Jazz sowie eine kleine Festrede von Matthias Oehme (r.). Der Leiter des Eulenspiegel-Verlags betonte, die Ehrenplakette diene nicht nur der Erinnerung, sie sei vielmehr ein »Wink in die Zukunft und zugleich ein Hinweis auf die Ewigkeit der Kunst«. (jW)