IMAGO/Matthias Reichelt

Der Berliner Lyriker, Publizist, Kneipier, Anarchist und auch gelegentliche jW-Autor Bert Papenfuß ist tot. Er starb am 26. August in Berlin nach kurzer, schwerer Krebserkrankung, wie der Verbrecher-Verlag mitteilte. Papenfuß wurde am 11. Januar 1965 in Stavenhagen geboren und erlernte zunächst den Beruf des Ton- und Beleuchtungstechnikers. In den mittleren 70er Jahren zog er nach Berlin, wo er einer der wesentlichen Protagonisten des Lyrik- und Musikundergrounds des Prenzlauer Bergs war. Er veröffentlichte seit 1984 zahllose Bände mit Dichtungen und Essays, zuletzt »Sÿstemrelevanz und Lumpenïntelligenz. Schriften aus dem Vorlaß von Sepp Fernstaub« (2020). Im Laufe der 90er Jahre wurde aus Papenfuß ein erfolgreicher Gastronom im Prenzlauer Berg (Kaffee Burger, Rumbalotte), dessen Gentrifizierung er auch aus dieser Position beobachtete und beklagte. Das Motiv der Gastwirtschaft findet sich noch in einem seiner letzten Sepp-Fernstaub-Gedichten »Jesellschaft« in jW:

»Viereinhalb Millionen Währungseinheiten

für ein ›Homeoffice‹ zu Pandemiezeiten

halte ich, zwar anjefressen, für anjemessen.

Zehntausend grüne Eulen Weihnachtsgeld

können keinem Patienten wirklich schaden.

Schließlich befinden wir uns gleichermaßen

in einem Saal, der allen Gästen offensteht;

so funktioniert Volksherrschaft nun mal.«

Papenfuß war Mitgründer und Redakteur diverser Literaturzeitschriften, etwa Sklaven und Gegner, die in Namen und Haltung dem großen Schriftsteller Franz »Torpedokäfer« Jung (1888–1963) verpflichtet waren, stets eine offene Referenz in Werk und Leben auch von Papenfuß. »Das Feuilleton besteht aus Werbung für Neuerscheinungen, dem Abfeiern von merkantil relevanten Jahrestagen und Nachrufen«, schrieb er in der jW vom 19. November 2022. Er selbst wird als Dichter und Chronist eines inzwischen wohl untergegangenen Berlins vermisst werden. (jW)