Man sei »sehr besorgt« – so die Reaktion des Auswärtigen Amts auf einen vergangene Woche erschienenen Bericht der US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Diesem Report zufolge haben saudische Grenzschützer allein in den Monaten März bis Juni Hunderte äthiopische Migranten und Asylsuchende getötet, die versucht hatten, über den Jemen in die Golfmonarchie zu gelangen. Erschossen wurden sie mit schweren Waffen aus nächster Nähe. Auch viele Kinder und Frauen sollen sich unter den Opfern befinden. Außerdem wurden laut HRW Sprengwaffen eingesetzt, Augenzeugen berichteten von Leichenbergen, die Rede ist auch von Vergewaltigungen. Äthiopier seien, bevor auf sie geschossen wurde, gefragt worden, in welches Körperteil sie »am liebsten« getroffen würden.

Man kommuniziere regelmäßig mit der Regierung Saudi-Arabiens, »auch über Menschenrechtsfragen«, so eine Sprecherin des deutschen Außenministeriums. Über eigene Erkenntnisse zu den schweren Vorwürfen, die bereits im letzten Jahr von mehreren UN-Sonderberichterstattern erhoben worden waren, verfüge man indes nicht. Die UN-Sonderberichterstatter hatten im Oktober 2022 für die ersten Monate des Jahres 2022 430 getötete Migranten verzeichnet. Auch sie hatten bereits von einem systematischen Vorgehen der saudischen Soldaten gesprochen.

In Reaktion auf den 73seitigen HRW-Bericht kündigte die äthiopische Regierung nur einen Tag später, am 22. August, an, sie werde die Anschuldigungen »in Zusammenarbeit mit den saudischen Behörden schnell untersuchen«. HRW hingegen fordert eine unabhängige Untersuchung durch die Vereinten Nationen. Zudem müssten Rüstungsexporte an Saudi-Arabien gestoppt und die Ausbildung saudischer Grenzschützer eingestellt werden. Dies beträfe auch Deutschland: Im Jahr 2009 hatte die damalige Bundesregierung ein »Sicherheitsabkommen« mit Riad vereinbart, in dessen Rahmen die Bundespolizei im Jahr 2012 mit der Ausbildung der saudischen Grenztruppen begann. 2018, nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi (arab. Chaschukdschi) im saudischen Konsulat in Istanbul auf Geheiß von Kronprinz Mohammed bin Salman, wurde das Abkommen auf Eis gelegt, im Jahr 2020 aber wieder in Kraft gesetzt. Damit stünde die Bundesregierung klar in der Pflicht, unmissverständlich zu klären, ob von Deutschland ausgebildete Soldaten an den Massenhinrichtungen beteiligt sind und auch, ob dabei deutsche Waffen und etwa aus Deutschland gelieferte »LUNA«-Überwachungsdrohnen, mit denen Flüchtlinge aufgespürt werden können, eingesetzt werden.

Nach Schätzungen von HRW leben und arbeiten in Saudi-Arabien rund 750.000 Äthiopier. Aber auch aus anderen afrikanischen Ländern erreichen Arbeitsmigranten über die Route vom Horn von Afrika, eine der am stärksten frequentierten und tödlichsten Fluchtrouten der Welt, die Golfstaaten. Wenn sie Vergewaltigungen, Menschenhandel und Ausbeutung überlebt haben, werden sie dort in vielen Fällen unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lager gesteckt oder in Abschiebeknästen gefoltert.

Seit vielen Jahren schlagen Menschenrechtsorganisationen Alarm, dass Arbeitsmigranten in Saudi-Arabien, einem der reichsten Länder der Welt, wie Sklaven behandelt werden. Unter dem in den Golfstaaten verbreiteten »Kafala«-System, das trotz Reformen weitgehend fortbesteht, sind sie von ihren »Arbeitgebern« fast vollständig abhängig, noch nicht einmal minimale Arbeitsrechte werden ihnen gewährt. Wer sich beschwert, wird entlassen, selbst zu gehen ist kaum möglich, da die Migranten vor Antritt ihrer Stelle ihre Pässe abgeben müssen. Nicht wenige zahlen mit dem Leben, Missbrauch und Schläge sind an der Tagesordnung, was gerade für die zahlreichen Hausangestellten gilt. Zudem sind die Arbeitsmigranten, die neben afrikanischen Ländern vor allem aus dem asiatischen Raum stammen, massiven Diskriminierungen und Rassismus im Alltagsleben ausgesetzt. Die Massenerschießungen an der Grenze zum Jemen sind somit »nur« die Spitze des Eisbergs.

Im Juli 2021 hatte die saudische Regierung im Rahmen ihrer »Saudis First«-Initiative eine Verordnung erlassen, nach der Unternehmen nur noch einen bestimmten prozentualen Anteil von Ausländern ausgewählter Nationalitäten beschäftigen dürfen. Betroffen von plötzlichen Kündigungen waren damals vor allem Tausende jemenitische Beschäftigte – unter ihnen Lehrkräfte, Ärzte und Universitätsprofessoren –, die in ihr kriegsgeschundenes Heimatland abgeschoben wurden. Damit fielen auch deren dringend benötigte Zahlungen an ihre Familien von heute auf morgen aus. Für die ohnehin dramatisch geschwächte jemenitische Wirtschaft stellte die Verordnung ebenfalls ein großes Problem dar: Die zwischen zwei und drei Millionen in Saudi-Arabien arbeitenden Jemeniten überwiesen zuvor pro Jahr mehrere Milliarden US-Dollar und bildeten damit die größte Devisenquelle des Landes.