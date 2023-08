Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, offener über die Geißel der Obdachlosigkeit zu sprechen. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das Westcourt Centre in Belfast daran, das Problem der Obdachlosigkeit im Rahmen seiner Initiative »Still Somebody – Voices for Change« zu thematisieren. In diesem Jahr hat der Westcourt Camera Club in Zusammenarbeit mit Rosemount House, einer Einrichtung für betreutes Wohnen und Unterstützung mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogenabhängigkeit, eine Fotoausstellung organisiert, die das Bewusstsein für die düstere Realität der Obdachlosigkeit in Nordirland schärfen und zur Diskussion anregen soll.

Einige der Fotos wurden von Bewohnern des Rosemount House aufgenommen, während andere von Mitgliedern des Fotoklubs angefertigt wurden, die sich von den Berichten anderer Menschen mit Obdachlosigkeitserfahrung inspirieren ließen. Die Bilder sind eindrucksvoll, evokativ und vermitteln die Wahrheit über einige der Umstände und Faktoren, die Menschen in die Obdachlosigkeit zwingen. Ziel der Ausstellung ist, das Ausmaß und die Tragweite des Problems zu verdeutlichen und zu zeigen, dass es jeden treffen kann.

Um das Ausmaß des Problems zu verdeutlichen, hat die Ausstellung Statistiken von lokalen und nationalen Behörden zusammengetragen. Die Zahlen zeigen, dass Tausende Erwachsene und Kinder von Obdachlosigkeit betroffen sind. Über 25.600 Familien stehen auf der Warteliste für Sozialwohnungen und sind obdachlos – mehr als drei Prozent der Haushalte Nordirlands. Im vergangenen Jahr wurden fast 7.000 Kinder als obdachlos gemeldet, einige von ihnen sogar unmittelbar in die Obdachlosigkeit hineingeboren.

Seit Februar 2023 werden die Bilder gezeigt, in bislang 14 Städten, darunter Belfast, Derry und Dublin. Einige der Fotografen sind selbst obdachlos, sie haben an öffentlichen Diskussionen mit Politikern, lokalen Behörden und Menschenrechtsaktivisten teilgenommen. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Wohnungswesen hat im März auf einer Sitzung des Menschenrechtsrat direkt auf eine der Erklärungen Bezug genommen. Er wies darauf hin, dass es wichtig sei, die Zahl der Menschen in den sogenannten entwickelten Ländern ins Gedächtnis zu rufen, die keinen Zugang zu sicherem und erschwinglichem Wohnraum haben.

Das Westcourt Centre hat seit 2010 die Kampagne »Still Somebody« entwickelt und arbeitet mit Schulen, lokalen Obdachlosendiensten, nationalen Agenturen und Organen der Vereinten Nationen zusammen, um Möglichkeiten zu finden, Obdachlosen Gehör zu verschaffen.