Kasper Ravlo/Zoonar.com/imago Callcentersklave und Spaß dabei: Auch der lausigste Job gilt als »abwechslungsreiche Herausforderung«

Früher galten Kulturarbeiter als »prekär«, neuerdings gelten sie als »kreativ«. Das stimmt misstrauisch. Denn seit Gott ist niemand mehr grundlos kreativ gewesen, und selbst Er folgte bekanntlich einem Terminplan. In einer glänzenden Studie für die zweite Ausgabe des Jahrbuchs für marxistische Gesellschaftstheorie untersucht Zanan Akin die Ideologie des »Kreativen«.

Er folgt der Einfachheit halber dem führenden Ideologen auf diesem Feld, dem Soziologen Andreas Reckwitz. Reckwitz zufolge hasst die Unterklasse ihre Arbeit – etwa bei Lieferdiensten, in Callcentern, auf dem Bau – gründlich. Derweil habe sich eine »neue Mittelklasse« etabliert: Sie ist akademisch gebildet, hat Spaß an ihren schöpferischen Tätigkeiten, ja sie habe in einer wahren »Authentizitätsrevolution«, wie Reckwitz formuliert, zu sich selbst gefunden. Man glaubt, sie vor sich zu sehen, wie sie morgens am Laptop Ausstellungen kuratiert und nachmittags mit ihrem Premiumfahrrad Penner überfährt.

Diese Mittelklasse habe einen neuen »Wert«, es sei die »Singularität«. Denn wenn früher das Besondere der Abfall des Allgemeinen gewesen sei, so nun das Allgemeine der Abfall des Besonderen. Ein jeder Neumittelklässler strebe danach, »singulär« zu werden. Aber etwas verdienen muss er am Ende doch. Akin fragt, was denn die singulären Taten in Geldwert wandeln kann. – Nur das Allgemeinste des Allgemeinen kann das: der Markt. Allein der Markt valorisiert. Und der Markt macht aus allem Singulären »gleich-gültigen« Tauschwert.

Die meisten der angeblichen Mittelklässler hangeln sich auch nur von Job zu Job, dienen also derselben »Gig Economy« wie die armen Teufel. Aber selbst deren lausige Jobs sollen nun eine »abwechslungsreiche Herausforderung« sein, wie Akin aus einer Stellenausschreibung für ein Callcenter zitiert. Er hält diese Ideologie für eine Art protestantische Religion; sie setzt, mit Marx, an die Stelle der »Knechtschaft aus Devotion« eine »Knechtschaft aus Überzeugung«.

Ideal ergänzt wird Akins Studie von Konstantin Klur, der sich die »reelle Subsumtion« vornimmt. Während die formelle Subsumtion den Arbeitsprozess nicht wesentlich verändert, vollzieht sich in der reellen Subsumtion dessen Umwälzung, nur mit ihr kann relativer Mehrwert erzielt werden. So weit, so bekannt aus dem »Maschinerie«-Kapitel des »Kapitals«. Klur warnt indes davor, diesen Vorgang auf Technologie zu verengen und wie die Postoperaisten Vereinnahmung lediglich in der »despotischen Fabrik«, in der »immateriellen Arbeit« aber den Hort der Freiheit zu erkennen.

Mit dem unglücklichen Begriff der »immateriellen Arbeit« sind wir wieder beim Thema und sollten an die arme Grafikdesignerin denken, die morgen Vormittag ihren Entwurf abgeben und dann hoffen muss, bezahlt zu werden. Die immer weitere Verbreitung solcher Arbeit scheint der Annahme einer zunehmenden Dequalifizierung zu widersprechen. Doch erklärt Klur, dass das Kapital auch auf »lebendige Arbeit« angewiesen sei, selbst wenn sie ein Risiko darstelle. Die reelle Subsumtion ist ein »unabschließbarer Prozess« und fordert immer die ganze Person.

Der Kreis, der seine ganze Person opfern muss, um zu überleben, ist vielfach nicht die »Middle Class«, sondern eine »Bohème«, die, wie Marx angeekelt schrieb, unter anderem aus »Lazzaroni, Lastträgern, Literaten« besteht. Monika Mokre gibt zu bedenken, dieses Prekariat bilde zwar (noch) keine Klasse und doch bestehe ein »gemeinsames abstraktes Interesse etwa von Sans-Papiers, Studierenden und prekarisierten Wissensarbeiter*innen«. Hier öffnete sich eine politische Perspektive, sobald das Prekariat systemrelevant werde.

Auch Hannah Arendt hat in ihrem »Denktagebuch« das Thema der nicht-entfremdeten Arbeit angeschnitten. Den Marxismus bezichtigt sie, allein einem standardisierten und unpersönlichen »Herstellen« zu frönen. Darin ließe sich Reckwitzsche Romantik erkennen. Leider spart Karl Reitter in seinem Arendt-Essay gerade diesen Punkt aus, entschädigt aber mit einer Betrachtung von Arendts Verfassungsidealismus, an dem überrascht, dass sie das politische Streben vor allem darin sieht, »sich auszuzeichnen«, mithin singulär zu werden. Es scheint, hinter allem Singulären verbirgt sich (wie hinter dem »Bösen« bei Schelling) ein Klasseninteresse.

Nicht alle Beiträge im Jahrbuch halten dieses Niveau. Es ist, als ob Slave Cubela auf die Differenzierungen von Akin, Klur, Mokre und Reitter mit einer Entdifferenzierung reagieren wollte. Für ihn gibt es einerseits nur die »totale Produktion«, völlig gleich, in welchem System: liberal, nationalistisch, faschistisch, sozialistisch. Andererseits lässt er sich vom »sog. Marxismus« nicht ausreden, dass das Jahr 1968 die »Technokraten der Arbeiterbewegung« Mores gelehrt hat. Wir erinnern uns: 1968 kam die Phantasie an die Macht.