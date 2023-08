Alet Pretorius/Pool Photo via AP/dpa Kurs multipolare Welt: Führer der BRICS-Staaten auf der Abschlusskonferenz des Gipfeltreffens in Johannesburg (24.8.2023)

Die Staatengruppe BRICS wird zum Jahreswechsel erweitert. Zu den bisherigen Mitgliedern Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika kommt ein weiteres Land Lateinamerikas – Argentinien – hinzu, zwei weitere aus Afrika – Ägypten und Äthiopien – und gleich drei aus dem Nahen Osten: Saudi-Arabien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Warum Indonesien, das ebenfalls eine wichtige Rolle spielt und überdies kein bilaterales Konfliktpotential in sich birgt, nicht zum Beitritt eingeladen wurde, teilte man in Johannesburg nicht mit. Wie der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zum Abschluss des BRICS-Gipfels in Südafrika mitteilte, repräsentieren die BRICS – der Name soll als erkennbare »Marke« auch nach dem Zuwachs unverändert beibehalten werden – nach der Erweiterung 37 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und 46 Prozent der Weltbevölkerung, bislang waren es 31 sowie 42 Prozent. Das macht deutlich: der Zuwachs liegt eher auf seiten der Wirtschaftskraft als bei der Bevölkerungsanzahl, auch wenn mit Ägypten (109 Millionen Einwohner im Jahr 2021), Äthiopien (120 Millionen) und dem Iran (88 Millionen) drei demographische Schwergewichte zum Beitritt eingeladen wurden. Offenbar will BRICS für einen größeren Anteil der Weltbevölkerung sprechen – und damit die eigene Einflusssphäre erweitern.

Abschied vom Dollar

Entscheidend ist die Erweiterung des BRICS-Bündnisses um drei wichtige Lieferanten von fossilen Rohstoffen: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran. Unter Miteinbeziehung Russlands werden derzeit 60 Prozent der weltweit geförderten Öl- und Gasvorkommen in BRICS-Ländern gewonnen, demnächst könnte »BRICS plus« 80 Prozent der weltweiten Ölförderung kontrollieren. Mit dem Beitritt Argentiniens – Boliviens Antrag ist gestellt, aber vertagt – erhält BRICS auch bei seltenen Erden an Gewicht – gemeinsam mit China, das schon jetzt eine wichtige Rolle auf diesem Rohstoffmarkt spielt und US-Dollar-unabhängige Exportkontrollen eingeführt hat. Die sich als »BRICS plus« bezeichnende Gemeinschaft macht dem Westen sowohl in bezug auf die materiellen Grundlagen der Energiewende als auch bei den traditionellen Energierohstoffen Konkurrenz – zumal Venezuela mit seinen großen Ölreserven den Beitritt beantragt hat. So kann sie Bedingungen stellen.

Nicht spruchreif hingegen war beim BRICS-Gipfel in Südafrika die von Russland und China vorangetriebene Idee einer Gemeinschaftswährung. Hier gibt es noch zu großen Abstimmungsbedarf, in der Abschlusserklärung wurde lediglich mitgeteilt, dass Experten an Lösungsvorschlägen arbeiten und bis zum nächsten BRICS-Gipfel im kommenden Jahr – er wird im russischen Kasan stattfinden – einen Bericht dazu vorlegen werden. In der Tat wäre die Schaffung einer gemeinsamen Währung, beispielsweise zwischen dem chinesischen Yuan RMB und dem äthiopischen Birr, eine zentrale Aufgabe. Im Vergleich dazu wäre die Ersetzung der Drachme durch den Euro wohl ein Kinderspiel gewesen.

Deckung durch Rohstoffe

Als Interimslösung propagieren vor allem Russland und China, den Handel innerhalb der BRICS-Staaten in den nationalen Währungen der Vertragsparteien abzuwickeln. Russland tut dies gegenüber China schon seit einigen Jahren in verstärktem Ausmaß, auch die indische Rupie ist in Russland gern gesehen. Als Zwischenschritt ist das insofern ein Fortschritt, weil nicht mehr in US-Dollar abgerechnet wird; vorerst ändert dies aber nichts an zwei wichtigen Faktoren: zum einen an der Tatsache, dass die Wechselkurse der nationalen Währungen nach wie vor am Dollar-dominierten Finanzmarkt festgelegt werden, zum anderen daran, dass der Umfang der Dollar-freien Transaktionen begrenzt ist. Wladimir Putin nannte bei einem seiner Videoauftritte in Johannesburg einen 29prozentigen Anteil von Transaktionen in Nationalwährungen innerhalb der BRICS-Länder, die Berliner »Stiftung Wissenschaft und Politik« sprach in einer Analyse kurz vor dem BRICS-Treffen von einem Anteil von nur 16 Prozent. Zudem stellt sich die Frage, wie Länder wie Indien oder China mit der derzeitigen Abwertung des Rubels umgehen sollen. Kein Wunder, dass eine BRICS-Gemeinschaftswährung durch die großen Rohstoffvorkommen der Mitgliedstaaten und durch Gold abgesichert werden müsste.

Das eher zögerliche Voranschreiten der BRICS-Länder auf dem möglichen Feld einer gemeinsamen Währung liegt, abgesehen von objektiven wirtschaftlichen Asymmetrien – China erbringt allein 70 Prozent der Wirtschaftsleistung der gesamten Gemeinschaft – vor allem daran, dass allen Beteiligten die politische Brisanz der Einführung einer solchen Währung bewusst ist. Angesichts der gegenwärtigen Dominanz des US-Dollars käme die Einführung einer BRICS-Währung einer Kriegserklärung gleich, die auch den Petrodollar betrifft. Dieser garantiert den USA seit Jahrzehnten eine Verschuldungsfähigkeit, die weit über ihre nationale Wirtschaftsleistung hinausgeht. Jeder Kanister Benzin, der irgendwo auf der Welt verkauft wird, löst eine Nachfrage nach US-Dollar aus. Fiele dies weg, müssten die USA wirtschaftlich wesentlich kleinere Brötchen backen – mit dementsprechenden politischen Implikationen. Weder Joseph Biden noch Donald Trump wären dazu am Ende bereit.