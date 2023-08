Sina Schuldt/dpa

Nullwachstum ist angesagt: Stagnation. Vorerst aber auch keine Rezession. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Freitag seine Schätzung von Ende Juli und teilte mit, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der BRD habe im zweiten Quartal des Jahres gegenüber dem Vorquartal stagniert. Gegenüber dem Rückgang der Wirtschaftsleistung zum Jahresende 2022 und in diesem Frühjahr habe sich die Lage also »stabilisiert«.

Die anhaltend hohe Inflation wirkt weiter. Der private Konsum blieb gleich dem BIP »stabil«, staatliche Konsumausgaben stiegen um 0,1 Prozent. Bei Investitionen in Maschinen registrierten die Statistiker eine Steigerung von 0,6 Prozent, im Baugewerbe waren es 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ging das BIP (preisbereinigt) um 0,6 Prozent zurück. Die Konsumausgaben sanken hier deutlicher: private um 1,2 Prozent, staatliche sogar um 3,1 Prozent.

Die Prognosen fallen ungeachtet aller »Stabilisierung« negativ aus. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts erklärte am Freitag mit Verweis auf den hauseigenen Geschäftsklimaindex, »der Pessimismus« habe »weiter zugenommen«, während der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, erklärte, »unser Land« sei zum »Bremsklotz« geworden. Der Chef des kapitalnahen IW, Michael Hüther sah für die energieintensiven Branchen in der BRD zudem eine »veritable Deindustrialisierung« heraufziehen. Die Hans-Böckler-Stiftung hatte in der vergangenen Woche bereits die »weiterhin« hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession für die kommenden drei Monate ermittelt.

Die im Zeichen »wirtschaftlicher Impulse« stehende Ampelklausur auf Schloss Meseberg in der kommenden Woche dürfte wenig Nützliches zutage bringen. Während Profite die Inflation antreiben, will Finanzminister Lindner (FDP) Unternehmen mit dem »Wachstumschancengesetz« höhere Gewinne ermöglichen. Während Ökonomen wie Marcel Fratzscher am Freitag gegenüber dpa eine »Stärkung der Sozialsysteme« forderten, kürzt der Ampelhaushalt notwendige Sozialausgaben für das kommende Jahr vorsorglich zusammen. Laut Handelsblatt (Freitag) argumentiert Lindners Ressort, »ausgeglichene Finanzen« (gemeint ist das Kürzungsdiktat »Schuldenbremse«) seien ein »wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Inflation«.